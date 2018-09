Incendio a Idice: a fuoco il furgone del comune

A fuoco un furgone del Comune di San Lazzaro. È successo oggi pomeriggio, poco dopo le 17, lungo la via Emilia, a Idice. Da quanto si apprende, le fiamme si sarebbero sviluppate improvvisamene dal vano motore del mezzo, e il conducente è riuscito ad accostare subito a bordo strada, lanciando immediatamente l’allarme.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Municipale che hanno utilizzato un estintore a bordo della macchina di servizio per ridimensionare il rogo che, ormai, si era esteso a tutta la parte anteriore del furgone. Poco dopo è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco che ha immediatamente domato l’incendio mettendo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti, ma le fiamme hanno coinvolto in minima parte un secondo furgone, parcheggiato sulla strada.