Igor: costruita una "gabbia bunker" per il processo a Norbert Feher

Il 28 gennaio, Norbert Feher, alisa "Igor" comparirà per la prima volta davanti alla giustizia: l'udienza è per i tentati omicidi di due agricoltori in Spagna, mentre il processo per il triplice omicidio di due agenti della Guardia Civil e di un allevatore è previsto a marzo.

Igor il Russo, processo in Spagna nella "gabbia bunker"

Per il processo a Teruel, come riferisce Today è stata costruita appositamente una cabina blindata di quattro metri quadrati, dal peso di 700 chili e dal costo di 7mila euro. Una sortia di gabbia bunker, costruita in vetro blindato in policarbonato e acciaio ad alta resistenza.

L’aula di Teruel non è dotata delle necessarie misure di sicurezza per un detenuto considerato così pericoloso: per questo motivo è stata installata la cabina blindata removibile. Accreditate decine di giornalisti da vari paesi, sette televisioni nazionali spagnole e una italiana (Rai), ma anche stazioni radio, agenzie di stampa e quotidiani.

Potrà comunicare con l’avvocato e l’interprete attraverso dei buchi aperti nelle pareti del bunker, costruito in appena due settimane da un’officina a Tarazona.

Già condannato in Italia all’ergastolo dal Tribunale di Bologna per gli omicidi del barista Davide Fabbri nel bar di Riccardina di Budrio e della guardia volontaria Valerio Verri nelle campagne del Mezzano, avvenuti a inizio 2017, in Spagna Igor il Russo deve rispondere dell'accusa di aver ucciso l’allevatore Josè Luis Iranzo e due agenti della guardia civil, Victor Romero Perez e Vctor Jesùs Caballero Espinosa, ma anche di due tentati omicidi, commessi prima di essere catturato nelle campagne dell'Aragona alle fine dello stesso anno.“