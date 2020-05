Igor/Norbert Fehr condannato anche in appello: ergastolo per il killer

Confermata la condanna all’ergastolo per Norbert Feher, meglio noto come “Igor il russo”. Dopo un'ora e mezza di camera di consiglio, la Corte di assise di appello di Bologna ha confermato la pena massima per il killer serbo che si rese responsabile di due omicidi avvenuti nell’aprile 2017. Il primo, a Budrio, ebbe come vittima Davide Fabbri. Il secondo, avvenuto solo pochi giorni dopo, costò la vita alla guardia ecologica Valerio Verri.

Norbert Feher era stato già condannato in Spagna, dove si era rifugiato per sfuggire alle forze dell'ordine italiane e dove ha ucciso altre tre persone. Attualmente è detenuto nel carcere di La Coruna.