Igor: "Minacce agli agenti", Feher trasferito in altro carcere

"Uno di questi giorni qui succederà qualcosa di importante". Sarebbero state queste parole a far scattare il trasferimento per Igor, Norbert Feher, il killer di Budrio, ora detenuto in Spagna e sotto processo nel paese iberico per altri tre omicidi.

Feher è stato quindi improvvisamente trasferito in un altro carcere, lontano dal primo diverse centinaia di chilometri nel nordovest della Spagna, in Galizia. Ora 'Iogr il russo' si troverebbe in siolamento ma nel carcere vicino a La Coruna. In Italia il 40enne è stato già condannato in contumacia all'ergastolo per l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri.