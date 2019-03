Igor, la mappa della fuga: dall'Italia alla Spagna in un mese

Avrebbe trascorso quasi un mese alla periferia di Bologna, da una sua conoscente, prima di spostarsi prima a Ferrara e poi verso il confine italo-francese. Sono le prime fasi della fuga di Norbert Feher, alias Igor il russo, il killer di Budrio e Portomaggiore.

Stando alle dichiarazioni rese in videoconferenza al tribunale di Bologna, durante l'udienza davanti al Gip Alberto Ziroldi, interrogato dal Pm Marco Forte, Igor in collegamento dal carcere di Zuera dove è rinchiuso in Spagna, descrive la sua fuga dal Paese.

Dopo aver compiuto i due omicidi, e con centinaia di uomini mobilitati per la sua ricerca nel triangolo di confine tra Ravenna, Ferrara e Bologna, Feher ha trascorso un periodo ospite a Bologna da una sua amica e poi "intorno al 20-25 maggio" inizia la sua fuga verso la Spagna.

Sequestrata anche una mappa dei suoi spostamenti, dove è tracciato un percorso, che Feher conferma. Bologna, Ferrara, Mantova, Cremona, Piacenza, Alessandria. Poi, servendosi delle sue conoscenze, Igor avrebbe comprato un Pc portatile, e si sarebbe poi mosso fino a Cuneo, Col di Tenda, Col di Lombardia, fino al santuario di Sant'Anna, dove ha passato il confine italo-francese.

Servendosi -dice lui- di mezzi pubblici e di biciclette, Feher si sarebbe poi inoltrato nel sud della Francia: Nizza, Marsiglia, per poi entrare in Spagna dal principato di Andorra. Fino all'epilogo. 'Igor' voleva raggiungere la costa valenciana, "lì ho degli amici e degli affari" avrebbe detto, quando però in provincia di Saragozza fredda due agenti di Guardia Civil e un contadino mentre occupa un capannoncino rurale. E' lì che il serbo viene individuato e dopo una rocambolesca fuga viene arrestato. "Mi pagano per stare in silenzio" avrebbe ripetuto al pm Marco Forte alle domande su chi lo ha aiutato e chi lo aspettava a destinazione.