Processo a Igor, il killer di Budrio in videoconferenza per i delitti 'ferraresi'

Dopo la condanna all'ergastolo per gli omicidi 'bolognesi', Igor Norbert Feher torna in videoconferenza dalla Spagna, dove è richiuso in carcere, per i processi relativi ad altri delitti, commessi durante il periodo delle rapine in casa nel ferrarese.

Il killer di Budrio 40enne deve rispondere di tre rapine al tribunale di Ferrara, dove è in corso il processo per fatti risalenti al 2015, dove nel ferrarese vennero messe a segno da una banda, composta anche da Ivan Pajdek e Patrick Ruszo. Simili i copioni dei colpi violenti, ai quali è da stabilire se abbia o meno partecipato anche Feher e in che ruolo. Per quei fatti gli altri due componenti della banda sono già stati condannati, mentre per Feher ora si apre la fase dibattimentale. Feher per ora si è sempre dichiarato estraneo a quei fatti.