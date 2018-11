Il collegamento video non funziona, salta udienza italiana per 'Igor'

Tutto aggiornato, al 30 gennaio. Nulla da fare per l'udienza italiana di Norbert 'Igor' Feher, il sospettato numero uno per gli omicidi di Budrio e Portomaggiore dell'aprile 2017, fuggito dal Paese e poi arrestato in Spagna dopo una roccambolesca fuga nella quale altri due poliziotti e un pastore sono rimasti uccisi.

Ieri si sarebbe dovuta tenere l'udienza preliminare ma il giudice Alberto Ziroldi ha constatato degli irrisolvibili problemi tecnici che non permettevano un collegamento stabile tra l'aula e il carcere di Saragozza, dove il killer serbo è rinchiuso dal dicembre scorso. Udienza rinviata quindi: sene riparlerà mercoledì 30 gennaio.