Sventata truffa a Casalecchio: ragazza sordomuta smaschera finta disabile

Lei, finta disabile, non aveva messo in conto che una ragazza sordomuta potesse passare davanti al banchetto allestito nel parcheggio del negozio Ikea di Casalecchio di Reno. Così è finita nei guai ll'ennesima truffatrice che, ieri nel tardo pomeriggio, è stata denunciata dai Carabinieri.

Con i moduli prestampati che registravano le donazioni per un fantomatico centro internazionale per bambini poveri, aveva già raccolto circa 100 euro, fino a quando una ragazza sordomuta che stava entrando nel negozio, ha capito che la donna si esprimeva a gesti, ma non conosceva la lingua dei segni, così ha chiesto alla madre che la accompagnava di chiamare i Carabinieri.

I militari di Borgo Panigale, con l'aiuto di un vigilante, hanno fermato una cittadina romena di 19 anni che è stata denunciata per tentata truffa e accattonaggio.

La richiesta di denaro per progetti benefici inesistenti da parte di truffatori che si fingono sordomuti è una "pratica" emersa negli ultimi mesi. Dagli inizi di settembre sono state decine le persone denunciate.