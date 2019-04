Anziani maltrattati, casa degli orrori a San Lazzaro: al via il processo

A quasi un anno di distanza dalla chiusura dell'operazione 'Fiore velenoso' da parte dei Carabinieri, giovedì 11 aprile inizierà il processo con rito abbreviato nei confronti di V. D., titolare della casa famiglia 'Il fiore' di San Lazzaro di Savena.

Lo ricorda lo Spi-Cgil di Bologna, che in una nota sottolinea di essersi costituito parte civile nel procedimento, che vede Dani accusato di "maltrattamenti alle persone anziane a lui affidate, sequestro di persona e lesioni". Fatti "gravissimi", secondo il sindacato, che spiega di aver deciso di costituirsi parte civile "non solo perche' sia fatta giustizia e sia punito chi si è macchiato di gravi reati in un campo molto delicato come quello della cura delle persone anziane sole e con forti elementi di fragilità", ma anche per "affermare la necessità che siano adeguate le norme che regolano lo sviluppo di attività economiche in questo settore".

Dopo una lunga attività di indagine, a giugno del 2018, i Carabinieri della Compagnia Bologna Centro e dei Nas, coordinati dal pm Augusto Borghini, hanno sequestrato la struttura facendo scattare le manette per il titolare, D.V., per la giovane direttrice D.C. e l'operatrice socia sanitaria D.S.G. sono stati disposti gli arresti domiciliari, interdizione dalla professione per un medico di base a Bologna e San Lazzaro, mentre la compagna del titolare e tre dipendenti sono stati denunciati in stato di libertà.

Devono rispondere dei reati di maltrattamenti aggravati da futili motivi in danno di persone di minore difesa e per aver agito con abuso del rapporto fiduciario, esercizio abusivo di professione sanitaria e lesioni pluriaggravate.