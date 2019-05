Imbrattano un portone, è quello del commissariato: nei guai due giovani

Il portone del commissariato del Pratello. Questo hanno scelto due giovani per vergare il numero '1312', che starebbe a significare le lettere ACAB, (una nota offesa verso la Polizia, ndr) ma in diretta venivano osservati dal poliziotto di guardia, che ha assistito all'imbrattamento in diretta. A finire nei guai due ragazzi tedeschi, entrambi del '99, che dopo essere stati colti in flagrante al commissariato di Polizia di via Sant'Isaia hanno tentato la fuga. Invano.

Uno dei due ha cercato di divincolarsi arrivando a una leggera colluttazione con gli agenti, per poi essere fermato in Piazza San Francesco: per entrambi è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di cose altrui aggravato in concorso.