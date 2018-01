Imbrattamenti al Winter Village: amaro risveglio in zona U

Mentre il piano per la riqualificazione della zona universitaria va avanti con l'ampliamento del progetto Winter Village e la contestata installazione del container con torretta in Piazza Verdi i vandali questa notte hanno lasciato delle scritte sui muri e su una delle strutture mobili per contestare evidentemente l'iniziativa.

"Marcio Village" e "Merde" le parole scritte con la stessa vernice. Il progetto era nato la scorsa estate come "Guasto Village", per poi fare il "cambio di stagione" con la versione invernale, il Winter Village: Comune di Bologna, Teatro Comunale, Fondazione Rusconi, Peacock Lab, progetto Rock e Università di Bologna tutti uniti per dare un'offerta che intreccia cultura e intrattenimento.