VIDEO | Immigrazione, scintille in Comune tra Borgonzoni e centri sociali

In protesta per la recente proposta del Sindaco su un centro rimpatrio per stranieri, alcuni militanti di Labas e Tpo sono arrivati allo scontro verbale con la consigliera leghista Lucia Borgonzoni, scesa dai banchi del Consiglio Comunale per affrontarli: 'Il tuo partito fomenta l'odio' è l'accusa, 'Vi denuncio' la replica. (Video di Antonella Scarcella)