Immigrazione clandestina e documenti falsi: sgominata banda

La Squadra Mobile della Questura di Bologna, insieme al personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera della città felsinea, ha dato esecuzione all’Ordinanza di custodia emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale nei confronti di

tre cittadini ghanesi indagati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso documentale (reati aggravati dalla transnazionalità).

L’organizzazione sarebbe dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, facente capo a un funzionario governativo presso l’Ufficio Immigrazione del Ghana, il quale organizzava, promuoveva e dirigeva nei minimi particolari il viaggio di clandestini via aereo verso l’Italia, e da qui verso l’estero, fornendo loro documenti per l’espatrio falsificati e ricevendo in cambio denaro.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nelle città di Modena e Acerra (NA), dove risiedevano i collaboratori del capo dell’organizzazione.