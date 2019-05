Immigrazione clandestina tra Slovenia e Germania, arresti anche a Bologna

E' stato fermato a Bologna uno degli uomini appartenente a una rete di cittadini pakistani che, per gli inquirenti, favoriva l'ingresso nel territorio italiano di clandestini. L'indagine, nominata 'Caronte', è stata avviata a fine dicembre dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Rovigo, dopo il sequestro di due clandestini di origini pakistane: un'indagine che si è svolta tra l'Emilia Romagna e il Veneto, diretta dal dottoressa Giulia Maria Rizzo della Procura polesana.

Un'inchiesta lampo, che tra dicembre e febbraio scorso ha permesso ai militari di scoprire che la 'struttura base' della rete era in provincia di Rovigo, e che disponeva anche di documenti falsi.

Due le persone finite in manette lo scorso marzo su disposizione del giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini, che ha accolto le richieste del sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo. Si tratta di due giovani cittadini pakistani. Uno è stato arrestato nei pressi della stazione di Bologna, l'altro a Polesella, rispettivamente di 25 e 24 anni.

A questi, ora, se ne aggiunge un terzo. Un 22enne pakistano individuato qualche giorno fa tra Molinella e il confine ferrarese: il giovane era rientrato in Italia da poco, praticamente dopo essere uscito da un carcere di Monaco, dove era finito perché arrestato in flagranza mentre, secondo le contestazioni, trasportava cittadini extracomunitari. Scattato il blitz, il 22enne è stato arrestato nel ferrarese, e già trasferito in carcere.

Per le accuse, i tre, in concorso tra loro, organizzavano ed effettuavano il trasporto di stranieri di diversa nazionalità, per lo più pakistani e iraniani, in Italia, favorendone l’ingresso illegale e la successiva permanenza dietro corrispettivo in denaro, mediante l’utilizzo di documenti alterati o contraffatti, ospitandoli poi, in un'abitazione in provincia di Rovigo. Le persone venivano fatte passare dalla frontiera con la Slovenia, pe rpoi essere reindirizzate verso il Brennero alla volta della Germania.