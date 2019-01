Via Marco Emilio Lepido: 'Mi avete truffato' e spacca i locali con una mazza da baseball

E' entrato in un'agenzia immobiliare di via Marco Emilio Lepido, ha spaccato una vetrata e danneggiato il locale con una mazza da baseball. E' stato denunciato per danneggiamento aggravato, minacce gravi aggravate e per porto di oggetti atti a offendere un italiano di 54 anni.

Una scheggia della vetrata ha ferito lievemente alla gamba una dipendente. Sul posto è intervenuta la Polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in codice 1 all'ospedale Maggiore.

Alla base del gesto, secondo le dichiarazioni del 54enne, ci sarebbe una una somma di denaro versata per una locazione, ma l'agenzia non gli avrebbe messo a disposizione l'immobile.