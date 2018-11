Imola: 'Perchè copri gli altri manifesti?' 75enne preso a bastonate

Lo aveva rimproverato per aver cosparso di colla e coperto altri manifesti pubblicitari affissi in precedenza, così è stato preso a bastonate. E' accaduto a Imola sabato mattina.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato un artista circense italiano 54enne per aver preso a bastonate l'anziano di Castel Bolognese, durante una discussione scaturita in via Andrea Costa. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’artista circense, impegnato nell’affissione di alcuni manifesti pubblicitari, si sarebbe arrabbiato perché l’anziano, dopo essersi fermato ad osservare il lavoro, aveva protestato perchè avrebbe coperto gli altri manifesti. Il 75enne è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso per farsi medicare una “Ferita penetrante alla guancia”, giudicata guaribile in 10 giorni. Il 54enne dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

La questione delle affissioni dei manifesti era stata sollevata qualche giorno dal segretario della Lega imolese Marco Casilini: "Chiediamo che vengano fatte tutte le multe del caso e che si valuti di inserire nel regolamento comunale una clausola che impedisca il ritorno in città di chi non rispetta i regolamenti comunali o infrange la legge nel nostro territorio".

Il Comune di Imola, da parte sua, fa sapere che già in data 7 novembre ha proceduto a segnalare il caso alla Polizia Municipale, peraltro già noto alla stessa in virtù di una serie di telefonate da parte della cittadinanza con medesimo

oggetto.