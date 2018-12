Imola, Salvini 'appeso' a testa in giù all'albero di Natale: indagano i Carabinieri

Diversi volantini con l'immmagine del ministro dell'Interno Matteo Salvini a testa in giù. In pratica, il vice-premieri è stato "appeso" all'albero di Natale nel centro della città in Piazza Matteotti.

Sull'espisodio indagano i Carabinieri che sono stati chiamati da un cittadino e che hanno sequestrato una sessantina di volantini. "Anche a Natale i soliti rosiconi rancorosi non perdono l'occasione per rendersi ridicoli - ha scritto il consigliere leghista Simone Carapia su facebook - appendendo una foto di Salvini a testa in giù sull'albero in Piazza. Che dire.... poveretti ci fanno proprio tanta tanta, ma tanta pena. Noi andiamo avanti Forza Salvini".