Rogo a Imola: auto a fuoco in via Bel Poggio, Vigili del Fuoco in azione

Incendio questa mattina in via Bel Poggio a Imola. Alle 9 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Imola è intervenuta per domare il rogo, probabilmente per un guasto al motore, di una autovettura.

Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, hanno trovato l’auto già avvolta dalle fiamme, e non potendo escludere la presenza a bordo di un impianto di alimentazione a gas, lo spegnimento è stato affrontato con le stesse

modalità di avvicinamento in sicurezza.