Spaccate nei bar di Imola, individuati gli autori dei furti

Sono stati individuati dai Carabinieri di Imola gli autori dei furti di gennaio ai danni degli esercizi pubblici del centro cittadino. Si tratta di un 32enne e un 37enne, rispettivamente cittadini tunisino e marocchino.

L’identificazione dei due è stata possibile grazie all'incrocio delle immagini delle telecamere pubbliche e private. Disoccupati, senza fissa dimora e con un curriculum criminale costituito da diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, i due ora sono indagati per concorso in furto e tentato furto in esercizio pubblico. Dalla ricostruzione dei Carabinieri, inoltre, è emerso che durante i periodi dei furti, i due ladri hanno viaggiato in treno per spostarsi dalla costa romagnola a Imola.