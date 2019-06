Imola: va a fare la spesa con la mamma, bimbo si perde

Momenti di paura per un bimbo di 6 anni che si è perso mentre si trovava a fare la spesa con la mamma. E' accaduto intorno alle ore 19:30 di ieri, a Imola.

Da quanto ricostruito dai miliatri, il piccino è stato accompagnato presso la Stazione Carabinieri da un due cittadine che hanno raccontato di averlo trovato vicino a Piazza Giacomo Matteotti e di essersi preoccupate perché il piccolo era solo e triste perché non riusciva a ritrovare sua madre.

A questo punto un Maresciallo ha preso il piccolo per mano ed è andato subito alla ricerca della madre, ritrovata poco dopo davanti a un supermercato, vicino a Piazza Matteotti, in cui si era recata per fare la spesa.