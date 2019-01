Imola: apre la porta ed esce di casa, bimbo ritrovato mentre vaga in piazza

Un bimbo di un anno e mezzo è stato recuperato lunedì pomeriggio scorso da una volante del commissariato di Imola mentre vagava sperduto in piazza Mirri nel centro storico della città.

Secondo quanto riportato dall'edizione imolese de Il Resto del Carlino il bambino sarebbe riuscito ad azionare il 'tiro' del portone della palazzina, aiutandosi con una sedia per arrivare al citofono di casa, dove abita con la mamma e il fratellino più grande, per poi uscire e andare a cercare entrambi.

Diverse chiamate al 113 sono arrivate da chi passeggiava vicino alla piazza, dove il bimbo stava vagando senza meta, scalzo, e con addosso il pigiama. Rintracciato il portone dal quale è uscito, i poliziotti sono riusciti a risalire all'appartamento dimora del bimbo, e dove poco dopo è rientrata la madre. Quest'ultima avrebbe spiegato agli agenti di essersi allontanata per andare a riprendere il bimbo più grande da scuola, circostanza che però non ha evitato alla donna una denuncia per abbandono di minore.