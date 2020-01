Cagnolino resta incastrato nelle fogne: salvato dai pompieri

Brutta avventura per un cagnolino di nome Bibi, rimasto incastrato nelle fogne . Per portare il salvo l'animale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. E' successo ieri pomeriggio a Imola.

Il cane era arrivato lì dopo essersi infilato in un sifone, sotto un passaggio pedonale. Spaurito e senza saper trovare la via di uscita, in soccorso di Bibi è giunta una squadra di caschi rossi. I pompieri hanno aperto una botola sulla strada e da lì sono riusciti a raggiungere e recuperare il cane che, in ottime condizioni di salute, è stato restituito alla proprietaria.