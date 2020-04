Imola, dal camion cisterna fuoriesce acido cloridrico: vigili del fuoco sul posto | VIDEO

Dall'alba i vigili del fuoco sono al lavoro per contenere la perdita di una parte di carico di una autocisterna da 15mila litri di acido cloridrico, a Imola. il mezzo è parcheggiato in via Selice, in un area nei presi di un ristorante. Sul posto è arrivato il Nbcr - Nucleo batteriologico-chimico-radioattivo dei pompieri, specializzato in questo tipo di interventi.

Il liquido non è fuoriuscito del tutto, sarà però necessario un travaso dell'acido rimasto. Intanto i soccorritori stanno assorbendo il liquido fuoriuscito con speciali materiali assorbenti e stanno ventilando l'area, per evitare il generarsi di nubi concentrate di aerosol del'acido corrosivo.