Picchia il suo cane davanti ai passanti, nei guai una 48enne

In tanti la hanno vista malmenare a calci e pugni il proprio cane, di taglia media, davanti al centro commerciale Ipercoop a Imola. Abbastanza perché i carabinieri siano intervenuti, identificando la manesca padrona e togliendole l'animale dalle vicinanze. La donna, una 48enne residente in città, è stata poi accompagnata in caserma, in evidente stato di alterazione, dovuto con tutta probabilità all'alcool. Il cane è stato affidato a un veterinario, mentre la signora è stata denunciata per maltrattamenti su animali.