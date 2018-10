Troppo 'socievole' durante controllo: patente ritirata e denuncia

Si è mostrato stranamente euforico e socievole durante il controllo stradale, tanto che i Carabinieri hanno voluto vederci chiaro. Patente ritirata e denuncia per guida in stato di alterazione da cocaina per un automobilista italiano, fermato ieri sera in via Lasie dai militari della compagnia di Imola durante i controlli alla circolazione.

A Vergato invece, un 48enne alla guida di una Dacia Duster e un 64enne alla guida di una Fiat Panda, sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile del luogo perché guidavano ubriachi e avevano provocato due diversi incidenti stradali. In tutta la provincia di Bologna sono state 627 le persone identificate e 483 i veicoli controllati dal personale dell'Arma nella giornata di ieri.