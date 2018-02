Imola: alla guida ubriachi, scattano denunce e via la patente

Due guidatori sono stati denunciati rispettivamente dai Carabinieri di Imola e Molinella per guida in stato di ebbrezza. Nel primo caso si tratta di un un 56enne turco fermato in via Cesena alla guida di un autocarro Scania 480, con un tasso alcolico di tre volte superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

A Bentivoglio invece, i militari di Molinella hanno sorpreso un 41enne italiano, alla guida di una Seat Ibiza, con un tasso alcolico analogo a quello del camionista. Per i due conducenti, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente di guida.