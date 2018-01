Imola: è ricercata in Romania, arrestata 44enne

Secondo la giustizia rumena doveva scontare oltre 4 anni di reclusione. Per questo, i Carabinieri di Imola hanno eseguito un mandato di arresto europeo dell’Autorità Giudiziaria rumena nei confronti di una 44enne imolese. A carico della donna una condanna per sequestro di persona e truffa. La donna, nata in Romania, è stata trasferita in carcere, a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.