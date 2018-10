Imola, in casa Acer con un patrimonio di 520mila euro

Vive in una casa Acer, ma è ricco. Un "superamento molto eclatante, con 520.000 di patrimonio mobiliare anzichè i 49.000" previsti dalla legge" Lo riferisce l'assessore al welfare di Imola Ina Dhimgjini. Il limite Isee è di 24.016 euro, e "stando a quanto emerso dalle verifiche, si trascina da tempo".

Il Comune "ha avviato 12 procedimenti di decadenza per superamento dei redditi, invitando le 12 famiglie a documentare le loro condizioni reddituali e verificare le loro situazioni patrimoniali". Questi alcuni dei dati forniti questa mattina durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato, oltre all'assessore, anche il vicepresidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi, e il direttore generale dell'azienda, Giuliano Palagi. Illustrando gli esiti del lavoro svolto a partire da luglio, quando si è insediata la nuova Giunta targata Movimento 5 stelle, Dhimgjini, che tiene a ringraziare le famiglie 'sotto esame' "per la loro collaborazione e disponibilità, che non erano scontate", spiega che "se non avranno più titoli per stare lì si chiederà loro di andarsene, ma se invece il superamento è dovuto, ad esempio, all'assegno di mantenimento o di invalidità, valuteremo, caso per caso, se invitare le famiglie a lasciare l'alloggio o regolarizzare la situazione". Sul fronte della morosità, invece, Palagi assicura che "la situazione è sotto controllo: la media metropolitana è infatti inferiore al 5%, ed è la più bassa di tutte le Aree metropolitane italiane". (dire)