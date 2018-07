Perde 1800 euro alle Slot, se la prende con il barista: spunta un coltello

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un 39enne, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ successo sabato mattina, ore 11:00 circa, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver assistito a una discussione tra il gestore di un bar di via Massimo d’Azelio e un cliente.

Questi, identificato nel 39enne, cittadino algerino, aveva dato in escandescenza perché, ubriaco al momento dell'intervento, non riusciva a sopportare l’idea di aver perso 1.800 euro alle slot machine e voleva continuare a giocare per recuperare la somma.

L’uomo è stato denunciato perché gli è stato attribuito il possesso di un coltello da macellaio di 34 cm che i Carabinieri hanno rinvenuto nei pressi del bar e che, secondo le testimonianze, lo stesso aveva gettato qualche istante prima dell’arrivo della pattuglia.