'Piccioni morti, topi e blatte al commissariato': la denuncia in Regione

"Piccioni morti, topi che scorrazzano nell'erba incolta e scarafaggi che infestano i locali interni e il cortile della struttura di via Mazzini: questo è il ripugnante scenario in cui versa il Commissariato e il distaccamento della Polizia stradale di Imola. Uno scempio imbarazzante e pericoloso per la salute degli agenti che quotidianamente lavorano per la tutela della sicurezza di noi cittadini. Una situazione insostenibile che necessita di interventi urgenti".

E' quanto denuncia il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, con un'interrogazione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, riprendendo una segnalazione fatta da un sindacsato di Polizia.

Marchetti chiede se siano in programma lavori di manutenzione, per la bonifica della struttura. "Ritengo -conclude- questa situazione igienico ambientale inaccettabile in quanto anche pericolosa per la salute degli agenti e dei cittadini che si recano al Commissariato o al distaccamento della Polstrada".