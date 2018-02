Inseguimento a Imola, ubriaco alla guida si schianta: è senza patente

Non aveva la patente ma, ubriaco alla guida, avrebbe potuto fare del male a qualcuno. E' solo l'episodio più movimentato di un weekend di controlli dei Carabinieri sulle strade della provincia, controlli che hanno portato nella notte di sabato a denunciare due persone per guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso l'allarme è scattato a seguito di una segnalazione per clienti molesti all'interno di una sala slot di via Selice, a Imola. Un 32enne e un 24enne avrebbero dapprima infastidito dentro il locale, per poi cercare di fuggire a bordo di una Bmw all'arrivo delle pattuglie dell'Arma, che a questo punto hanno dato il via a un inseguimento. La fuga è durata poco: il più anziano dei due, entrambi cittadini rumeni, avrebbe perso il controllo dell'auto dopo qualche curva, finendo addosso a un muro in via della cooperazione.

Dopo l'incidente, senza conseguenze anche per terzi, i giovani sono stati fermati e identificati: l'alcool-test per il 32enne ha rinvenuto alcool nel sangue per 2,42 g/l, cinque volte il limite consentito. Denunciato sul posto per guida in stato di ebbrezza, i militari non hanno potuto fare altro che constatare come il 32enne non avesse mai conseguito la patente.

Sempre a Imola poi è stato denunciato un 60enne del luogo, durante un posto di controllo in via Giacomo Puccini. L’uomo, alla guida della sua Opel Corsa, è risultato positivo all’alcol test, con un valore di 2,36 g/l.

Altro episodio sempre sabato notte, a Castel d’Aiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un’automobilista 48enne modenese che stava guidando la sua Volkswagen Golf in evidente stato di ebrezza, ma non è stato possibile eseguire la prova dell’etilometro perché si è rifiutato.