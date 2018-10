Da Imola a Medicina, controlli a tappetto nel weekend: centinaia di auto fermate

Oltre duecento persone identificate e centinaia di autovetture ispezionate nel corso di un servizio di controllo del territorio che i Carabinieri della Compagnia di Imola hanno eseguito durante il weekend, con particolare attenzione alle strade ad alta percorrenza, come la Via Emilia e la Via Selice.

Tra gli automobilisti fermati durante i posti di controllo, i Carabinieri si sono imbattuti anche con una banda di malviventi che si trovava a bordo di una Seat Ibiza. È successo ieri notte a Toscanella, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Dozza ha intimato l’alt alla vettura che stava transitando sulla Via Emilia in direzione di Bologna. Alla vista del dispositivo, l’autista della Seat ha accelerato improvvisamente, tanto che il militare ha dovuto scansarsi per evitare l’impatto. Il tentativo di sottrarsi al controllo è stato interrotto dai due Carabinieri che sono saliti rapidamente nell’autoradio e si sono messi all’inseguimento dell’auto, raggiungendola in meno di un chilometro. Alla vista dei lampeggianti, sempre più vicini, l’autista della Seat si è spaventato e ha frenato di colpo, poi è fuggito a piedi assieme ad altri passeggeri incappucciati che si trovavano a bordo. La banda è riuscita a dileguarsi, ma il veicolo è stato recuperato e sarà restituito al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto ai Carabinieri di Imola la scorsa settimana.