Donna trovata morta in casa a Imola

Una donna sulla cinquantina è stata trovata morta nella sua casa a Imola. A chiamare i soccorsi il marito, che ha allertato il 118. Non sono ancora chiare le cause della morte, i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della coppia, cittadini rumeni residenti a Imola.

La Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna è al lavoro per i necessari accertamenti e rilievi per ricostruire i fatti. Si indaga per omicidio. È in corso l'interrogatorio da parte del Pm di turno, Massimiliano Rossi.