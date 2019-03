Ladri di biciclette a Imola, incastrati grazie alle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno denunciato due italiani di 31 e 54 anni per furto aggravato. È successo durante un’indagine che i Carabinieri avevano avviato per risalire agli autori di alcuni furti di biciclette che erano stati perpetrati qualche giorno fa a Imola. Un furto era stato commesso in pieno centro, vicino al Palazzo Comunale, l’altro nei pressi della stazione ferroviaria.

Le vittime, due imolesi di 45 e 47 anni, si erano rivolte subito ai militari della Stazione di via Cosimo Morelli che grazie a una sofisticata analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate sull’area pubblica, sono riusciti a individuare i due autori, noti alle Forze di Polizia per la loro attitudine a delinquere, specialmente in materia di reati contro il patrimonio.