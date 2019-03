Imola, due furti aggravati in tre giorni: 31enne ancora nei guai

I Carabinieri di Imola hanno denunciato un 31enne italiano per furto aggravato. Si tratta di un recidivo, ossia della stessa persona già finita nei guai per un altro furto aggravato commesso qualche giorno fa sempre a Imola.

Questa volta, ha rubato lo zaino di un giovane studente all’ingresso della Biblioteca Comunale in cui si era recato per studiare. La testimonianza della vittima e le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza hanno aiutato i Carabinieri a risalire al 31enne, ormai noto alle forze dell'oridne per la sua "attitudine" al furto.

Il 27 marzo, insieme a un "socio", aveva messo in atto una razzia di biciclette in pieno centro, vicino al Palazzo Comunale, e nei pressi della Stazione Ferroviaria, ma erano stati incastrati dalle telecamere.