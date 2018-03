Entra nel mercato 'Il borghetto' e ruba contanti e cibo dalla drogheria

Carabinieri di Imola hanno denunciato un ventisettenne italiano per furto aggravato. E’ successo venerdì mattina quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che qualcuno aveva fatto irruziuone all’interno del Mercato Coperto “Il Borghetto” e aveva rubato del denaro contante e diversi prodotti alimentari da una drogheria e un bar.

I militari hanno individuato poco dopo il sospetto nelle vicinanze mentre si stava allontanando a piedi. Sottoposto a una perquisizione domiciliare, il 27enne è stato trovato in possesso di una parte della refurtiva e alcuni attrezzi da scasso che aveva utilizzato per accedere all’interno dei due locali. La refurtiva è stata restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario. Il giovane è conosciuto alle Forze di Polizia per i suoi precedenti di polizia.