Furto al supermecato, ladri messi in fuga dalla pattuglia

Questa notte, una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Imola ha impedito che una banda di ladri specializzati in reati predatori mettesse a segno un furto ai danni di un ingrosso di generi alimentari situato in via Giacomo Brodolini.

La pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso i ladri mentre stavano caricando la refurtiva a bordo di un furgone parcheggiato davanti al locale e in procinto di partire.

Alla vista dei militari, però, i malviventi hanno desistito e sono fuggiti a piedi per le vie limitrofe. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno recuperato la refurtiva, merce e furgone, quest’ultimo rubato il mese scorso a un cittadino marchigiano. Quanto rinvenuto è stato restituito ai legittimi proprietari. I militari hanno avviato le indagini contro ignoti per tentato furto in esercizio commerciale