Incendio vicino all'ospedale di Imola: a fuoco sei ettari di terreno

E' stato domato dopo tre ore di lavoro dei vigili del fuoco un incendio sviluppatosi intorno alle 11 a Imola. Sette squadre di pompieri hanno alla fine controllato il rogo, che si è esteso per circa sei ettari, e ha lambito il vicino ospedale della città. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica sono durate circa fino alle 14:00. Sul posto presente anche la Polizia Municipale di Imola.