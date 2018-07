Guida ubriaco e fa incidente: tasso alcolemico cinque volte il limite

Stava giudando ubriaco e ha finito per commettere un incidente stradale. Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Imola è intervenuta per denunciare un cittadino rumeno di 42 anni per guida in stato di ebbrezza.

I fatti si collocano a metà pomeriggio, quando un automobilista chiede l'intervento dei vigili in via Primo maggio. Entrambi i protagonisti dell'urto non riportano ferite di rilievo, ma gli agenti una volta sul posto non possono fare a meno di notare l'evidente stato di alterazione dell'uomo.

Effettuato l'alcool-test messo a disposizione da una pattuglia di Carabinieri, il 42enne è stato trovato con l'alcool nel sangue cinque volte oltre il limite (0,5 g/l, ndr). Immediata è scattata la contestazione, così come il ritiro della patente. Ora il 42enne rischi fino a 12mila euro di ammenda oppure l'arresto da uno a due anni.