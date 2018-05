Insulti omofobi al prof, sospesa tutta la classe

Provvedimento disciplinare esteso a tutta la classe. Cominciano a manifestarsi le prime conseguenze degli episodi di omofobia in classe ai danni di un professore denunciati in una lettera sul sito gaynews.it, diretto da Franco Grillini.

Nella missiva si fa riferimento ad atteggiamenti vessatori e insulti da parte di quattro alunni di un istituto superiore di Imola, atteggiamenti culminati con la scritta sulla lavagna della classe prima dell'inizio delle lezioni. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino la sospensione sarebbe scattata per via delle reticenze dei compagni di classe a individuare l'autore delle scritte alla lavagna, frasi ingiuriose con espliciti riferimenti alla omosessualità dell'insegnante. Per l'autore -comunque individuato- è prevista una punizione aggiuntiva.