Imola, il M5S: "Sindaca dimissionaria espulsa da movimento"

Il sindaca dimissionaria di Imola Manuela Sangiorgi è stata espulsa dal Movimento 5 stelle. Lo comunica lo stesso M5s di Imola, spiegando su Facebook "di aver ricevuto notifica dell'avvenuta espulsione". E aggiunge: "A chiarimento di notizie false divulgate alla stampa comunica oltretutto che nessuno dallo staff nazionale ha chiesto né ora né mai di prendere particolari posizioni politiche su alcuna mozione o delibera, decisioni in capo alla Giunta e ai consiglieri comunali".

Come M5s Imola dunque "facciamo nuovamente appello affinche' ogni mozione e ogni delibera vengano calendarizzate nell'ultimo Consiglio comunale disponibile e votate dai consiglieri nell'esclusivo interesse dei cittadini imolesi".

In altre parole, spiegano i 5 stelle, "chiediamo quindi che sia il Rur sia la mozione riguardante il ritiro della delibera concernente l'atto di indirizzo verso Area Blu per il complesso Ruggi siano inserite in odg". (San/ Dire)