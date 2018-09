Imola: preso baby-rapinatore, i Carabinieri lo incontrano per strada

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un 18enne imolese. Il provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, rappresenta un aggravamento della limitazione della libertà personale che il giovane avrebbe dovuto scontare all’interno di una comunità per minorenni.

Il giovane si era allontanato dalla struttura, rendendosi irreperibile e violando consapevolmente una prescrizione dell’Autorità giudiziaria, emessa nell’ambito di un paio di procedimenti penali per reati contro il patrimonio che il 18enne aveva commesso quando era ancora minorenne.

Insieme ad altri due minori era stato arrestato per tentata rapina in una tabaccheria. Individuato per le strade di Imola, il giovane imolese è stato arrestato e tradotto nella struttura di via del Pratello a Bologna.