Incidente sul lavoro a Imola: 54enne si ferisce mentre usa un macchinario, è grave

Incidente sul lavoro a Imola. Un cittadino algerino di 54, che lavora per un'azienda di logistica, è rimasto gravemente ferito mentre stava utilizzando un macchinario in via Molino Rosso, in zona Autostrada.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'auto medica. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Imola in codice di massima gravità. Dei rilievi si occupano i Carabinieri.

Il 30 settembre scorso, un ragazzo di 21 anni, Arturo Orlando, ha perso la vita mentre a bordo di un trattore era impegnato in alcuni lavori agricoli, mentre il 4 ottobre un operaio 43enne di origine macedone del 76 è rimasto ferito dopo la rottura di un tubo mentre lavorava in un cantiere, cadendo poi al suolo.