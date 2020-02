FOTONOTIZIA. Gatto precipita in un pozzo a Imola: salvato dai Vigili del fuoco

Il Viili del Fuoco dopo le 14 di ieri sono stati allertati per il salvataggio di un gatto precipitato all’interno di un pozzo di un’abitazione di Imola.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno dapprima calato un esplosimetro, strumento atto a verificato l’assenza di miscele infiammabili e la respirabilità dell’aria, dopodiché è stata allestita una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) che ha permesso a un operatore di calarsi a una profondità di circa 8 metri e riportare in superficie il felino, che è stato preso in carico dal veterinario del gattile imolese.