Imola, avviso pubblico: il Comune cerca candidati per Acer e Area Blu

Tempo di nomine per il Comune di Imola. E il sindaco 5 stelle Manuela Sangiorgi, eletta a giugno, pubblica un avviso pubblico per la ricerca di candidati da designare. Le cariche in ballo sono: presidente del cda e amministratore delegato di Area Blu; componente del cda di Acer Bologna. In entrambi i casi, spiega il Comune di Imola in una nota, "si tratta di designare rappresentanti in sostituzione di quelli in precedenza indicati, che si sono dimessi nei giorni scorsi".

Chi e' interessato deve presentare la propria dichiarazione di disponibilità entro il prossimo 29 agosto. I due avvisi, spiega ancora il Comune, sono stati redatti tenendo conto degli indirizzi per le nomine approvati dal Consiglio comunale il 31 luglio scorso.

"La scelta della Giunta comunale è utilizzare la procedura pubblica di designazione per definire i rappresentanti- affermano dal Comune- in nome di quella trasparenza che dovra' sempre contraddistinguere l'operativita' quotidiana dell'amministrazione comunale". Nei prossimi giorni sara' convocata anche una conferenza stampa per pubblicizzare ulteriormente l'avviso pubblico.

