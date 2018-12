Rifiuti pericolosi a Imola, scoperta discarica abusiva: capo-cantiere nei guai

E' stato un cittadino a segnalare un abbandono di rifiuti sull'argine del fiume Santerno in località Zello nel comune di Imola, così la Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna si è attivata e ha iniziato le indagini.

Gli Agenti dell'Ufficio di Zona 6 Imola hanno riscontrato, tra i materiali rinvenuti, la presenza di imballaggi, piastrelle, plastiche, coibentazioni, liquidi e altri rifiuti solidi urbani provenienti da un cantiere di ristrutturazione edilizia distante alcuni chilometri.

La verifica sulla corrispondenza tra i rifiuti esaminati e i materiali utilizzati nel cantiere ha consentito, dopo un controllo sulla documentazione, di denunciare il responsabile dei lavori, per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, ponendo sotto sequestro penale l'area dell'abbandono, in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.