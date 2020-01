Scomparso dall'ospedale a Imola: ritrovato in un capanno

E' durata poco più di un'ora la ricerca nella serata di ieri di un uomo di mezza età, allontanatosi da un ricovero in ospedale a Imola. Il soggetto, di mezza età, era entrato nel nosocomio per un trattamento sanitario obbligatorio. Alle ricerche dell'uomo, fuggito con un abbigliamento non in grado di sopportare i rigori della stagione, si sono uniti alla polizia anche i Vigili del fuoco e la polizia locale di Imola.

Alla fine il paziente è stato individuato in un capanno di campagna, circa un'ora dopo la scomparsa. Il signore è stato quindi raggiunto dai vigili del fuoco e dalla Polizia di Stato e consegnato alle cure del 118 presente insieme agli uomini della polizia e ai vvf. Sul posto anche la polizia locale.