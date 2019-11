Imola, droga a domicilio: pusher "consegna" in taxi

I Carabinieri del Radiomobile di Imola hanno arrestato un cittadino somalo 25enne, residente a Ravenna, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed evasione.

Ieri mattina, una pattuglia in transito lungo la Strada Statale “610 Selice” in direzione di Massa Lombarda, si è accorta che all’interno di un taxi che aveva le insegne della città di Ravenna, c’era il giovane cittadino somalo, conosciuto ai militari per i suoi precedenti in materia di furti, armi e droga.

Dopo aver invitato l’autista del taxi a fermarsi, i Carabinieri hanno controllato il passeggero, proveniente da

Ravenna: è emerso che era evaso, vista la condanna agli arresti domiciliari fino a gennaio 2020. Sottoposto a perquisizione, prima personale nella caserma Carabinieri di Imola e più tardi nel suo appartamento di Ravenna, il giovane è stato trovato in possesso, negli slip, di una decina di grammi di cocaina, mentre, nell’abitazione di Ravenna, una trentina di grammi di marijuana e del materiale adatto al confezionamento della stessa.

E’ probabile che il giovane spacciatore, dopo aver fatto "rifornimento" a Ravenna abbia usufruito del servizio taxi per non dare nell’occhio e trasportare la droga comodamente e direttamente all’abitazione di qualche cliente imolese. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 25enne è stato tradotto in carcere.

Sempre nella giornata di domenica 3 novembre, la Polizia ha denunciato un cittadino tunisino di 22 anni, da poco entrato "in affari", infatti fino a ieri risultava incensurato, benché irregolare sul territorio italiano. La volante lo ha visto in via Barozzi a Bologna mentre parlava con un altro straniero. Quest'ultimo si è dato alla fuga, mentre il 22enne si è nascosto tra le auto parcheggiate. In tasca aveva 20 grammi di hashish e 250 euro.