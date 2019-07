Tenta omicidio con una mannaia, dopo lite al bar con il vicino di casa

Un uomo di 45 anni, M.M. è stato arrestato ieri a Imola, con l'accusa di tentato omicidio. A riportare la notizia è la testata Teleromagna24. E' successo nella notte tra il 12 e il 13 luglio, ma i fatti emergono solo ora. Secondo quanto ricostruito sembra che il 47enne, con già alle spalle diversi precedenti per fatti violenti, abbia avuto una lite in strada con la sua vittima, nei pressi di un bar. La discussione non è finita lì, dacché il 47enne in serata si è recato a casa dell'aggredito, suo vicino di casa, per poi appiccare il fuoco davanti alla porta di ingresso. Uscito fuori per vedere cosa stava succedendo, l'uomo è stato colpito da un colpo di mannaia, per fortuna non mortale. Ora il 45enne è in carcere, dopo la convalida dell'arresto.