Imola: truffa con il 'trucco del resto' ai negozianti, in tre nei guai

Un 34enne, un 26enne e un 20enne sono finiti nei guai, accusati di aver truffato diversi negozianti dell'imolese, traendoli in inganno attraverso artifizi e raggiri escogitati sul resto al momento del pagamento, in contanti, della merce acquistata.

L’attività illecita dei tre, tutti cittadini rumeni senza fissa dimora, è stata interrotta dai Carabinieri della Stazione di Fontanelice che venuti a conoscenza dei fatti avevano avviato le indagini, riuscendo ad individuarli in breve tempo. Sono in corso accertamenti per verificare quanti negozianti siano stati colpiti dai malviventi.